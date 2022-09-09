Sivas’ta tıra çarpan otomobil hurdaya döndü: 5 yaralı

Sivas’ın Şarkışla ilçesinde otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Sivas- Kayseri karayolu Hanlı tren istasyonu yakınlarında meydana geldi. 06 ZB 718 plakalı Volkswagen marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önünde bulunan tıra arkadan çarparak yoldan çıktı. Kazada araçta bulunan 5 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Şarkışla Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.