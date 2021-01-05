Son Dakika
TOMRA FOOD, YENİ TOMRA 5C AYIKLAMA MAKİNESİ İLE SINIFININ EN İYİ MÜHENDİSLİK VE ZEKA BİRLEŞİMİNİ SUNUYOR
Sivas’ta teröristlere ait sığınak ele geçirildi
Sivas’ın Koyulhisar ilçesi kırsalında gerçekleştirilen operasyonda terör örgütü PKK’ya ait bir sığınak ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.
Asayiş 05.01.2021, 12:08
7
Sivas’ın Koyulhisar ilçesi kırsalında gerçekleştirilen operasyonda terör örgütü PKK’ya ait bir sığınak ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.
Sivas İl Jandarma Komutanlığına bağlı Terörle Mücadele Şube timleri ve komando timleri, Koyulhisar ilçesi kırsalında Şehit J. Asb. Kd. Çvş. Bekir Pehlivan operasyonu gerçekleştirdi. Üçmerek Yaylası bölgesinde yürütülen arazi tarama faaliyetleri sırasında bölücü terör örgütü mensuplarınca geçmiş dönemde kullanıldığı değerlendirilen bir adet sığınak ve sığınak içerisinde muhtelif yaşam malzemeleri ele geçirildi.Bölgede, terör örgütlerinin geçiş güzergahı olarak kullandığı noktalarda operasyonlar sürdürülüyor.
15°
açık
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|15
|31
|2. Alanyaspor
|16
|30
|3. Galatasaray
|15
|30
|4. Fenerbahçe
|15
|29
|5. Gaziantep FK
|15
|28
|6. Hatayspor
|15
|27
|7. Trabzonspor
|16
|23
|8. Karagümrük
|15
|21
|9. Malatyaspor
|15
|20
|10. Rizespor
|15
|20
|11. Göztepe
|15
|19
|12. Konyaspor
|15
|19
|13. Kasımpaşa
|16
|19
|14. Sivasspor
|15
|18
|15. Antalyaspor
|16
|18
|16. Başakşehir
|15
|16
|17. Gençlerbirliği
|15
|16
|18. Ankaragücü
|15
|15
|19. Denizlispor
|15
|13
|20. Erzurumspor
|16
|13
|21. Kayserispor
|15
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Giresunspor
|17
|35
|2. Samsunspor
|17
|33
|3. Altay
|17
|32
|4. Adana Demirspor
|17
|31
|5. İstanbulspor
|16
|31
|6. Tuzlaspor
|17
|30
|7. Ankara Keçiörengücü
|17
|28
|8. Altınordu
|17
|28
|9. Bursaspor
|17
|27
|10. Bandırmaspor
|17
|24
|11. Ümraniye
|17
|20
|12. Boluspor
|17
|19
|13. Balıkesirspor
|16
|16
|14. Menemen Belediyespor
|17
|16
|15. Adanaspor
|15
|15
|16. Akhisar Bld.Spor
|16
|13
|17. Ankaraspor
|16
|9
|18. Eskişehirspor
|17
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|16
|33
|2. M. United
|16
|33
|3. Leicester City
|17
|32
|4. Tottenham
|16
|29
|5. Man City
|15
|29
|6. Everton
|16
|29
|7. Aston Villa
|15
|26
|8. Chelsea
|17
|26
|9. Southampton
|16
|26
|10. West Ham
|17
|26
|11. Arsenal
|17
|23
|12. Leeds United
|17
|23
|13. Wolverhampton
|17
|22
|14. Crystal Palace
|17
|22
|15. Newcastle
|16
|19
|16. Burnley
|15
|16
|17. Brighton
|17
|14
|18. Fulham
|15
|11
|19. West Bromwich
|17
|8
|20. Sheffield United
|17
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|15
|38
|2. Real Madrid
|17
|36
|3. Real Sociedad
|18
|30
|4. Villarreal
|17
|29
|5. Barcelona
|16
|28
|6. Sevilla
|15
|27
|7. Granada
|16
|24
|8. Celta de Vigo
|17
|23
|9. Athletic Bilbao
|17
|21
|10. Real Betis
|17
|20
|11. Eibar
|17
|19
|12. Cádiz
|16
|19
|13. Levante
|16
|18
|14. Deportivo Alaves
|17
|18
|15. Real Valladolid
|17
|18
|16. Getafe
|16
|17
|17. Elche
|15
|16
|18. Valencia
|16
|15
|19. Osasuna
|16
|14
|20. Huesca
|17
|12
Sayfalar Tümü