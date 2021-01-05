Sivas’ta teröristlere ait sığınak ele geçirildi

Sivas’ın Koyulhisar ilçesi kırsalında gerçekleştirilen operasyonda terör örgütü PKK’ya ait bir sığınak ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Sivas İl Jandarma Komutanlığına bağlı Terörle Mücadele Şube timleri ve komando timleri, Koyulhisar ilçesi kırsalında Şehit J. Asb. Kd. Çvş. Bekir Pehlivan operasyonu gerçekleştirdi. Üçmerek Yaylası bölgesinde yürütülen arazi tarama faaliyetleri sırasında bölücü terör örgütü mensuplarınca geçmiş dönemde kullanıldığı değerlendirilen bir adet sığınak ve sığınak içerisinde muhtelif yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Bölgede, terör örgütlerinin geçiş güzergahı olarak kullandığı noktalarda operasyonlar sürdürülüyor.