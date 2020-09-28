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Sivas’ta tehlikeli yolculuk kameralara yansıdı
SİVAS’TA MOTOSİKLET ARKASINA BAĞLADIĞI TEKERLEKLİ SEPETE İKİ ÇOCUĞU BİNDİREREK TRAFİĞE ÇIKAN SÜRÜCÜ GÖRENLERİN DİKKATİNİ ÇEKTİ
Asayiş 28.09.2020, 10:48
Sivas’ta motosiklet arkasına bağladığı tekerlekli sepete iki çocuğu bindirerek trafiğe çıkan sürücü, görenlerin yüreklerini ağızlarına getirdi.
Edinilen bilgilere göre olay Akdeğirmen Mahallesi Mehmet Akif Ersoy caddesi üzerinde meydana geldi. İsmi bilinmeyen bir motosiklet sürücüsü adeta kazaya davetiye çıkardı. Motosikletinin arkasına bağladığı tekerlekli sepetin içine iki çocuğu bindirdikten sonra motosikletin üzerine de biri çocuk 3 kişi binerek trafiği çıkan sürücü hem canlarını hiçe saydı hem de trafiği tehlikeye soktu. Görenlerin pes dediği görüntüleri ise trafikte seyreden otomobil içindeki bir yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.
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