Sivas’ta takla atan araçtan fırlayan 3 kişi öldü

Sivas’ın Şarkışla ilçesinde takla atan araçtan fırlayan 3 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre kaza, Sivas’ın Şarkışla ilçesi Belen mevkiinde gerçekleşti. Kazada, Dursun Canpolat idaresindeki 58 HE 486 plakalı Fiat marka otomobil bilinmeyen bir nedenle yoldan çıkarak takla atarak şarampole uçtu. Takla atan araçta bulunan sürücü Dursun Canpolat, İpek Canpolat ve Ayşe Esen araçtan fırladı. Olayı görenler durumu 112’ye bildirdi. Polis ve sağlık ekipleri olay yerine vardıklarında 3 kişinin de öldüğünü tespit etti. Kazada ölenlerin alıç toplamak için kırsala çıktıkları tahmin ediliyor. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.