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Sivas’ta silahlı kavga: 1 ölü

Sivas’ın Şarkışla ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti

Asayiş 18.08.2022, 22:04
Sivas’ta silahlı kavga: 1 ölü

Sivas’ın Şarkışla ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti

Edinilen bilgilere göre, Belkent Caddesi üzerinde meydana gelen olayda Cengiz Sarı, henüz bilinmeyen bir nedenle H.D. ve M.D. isimli şahıslarla tartıştı. Tartışma kavgaya dönüşünce kurşunların hedefi olan Cengiz Sarı ağır yaralandı. Şarkışla Devlet Hastanesine kaldırılan Sarı, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan H.D. ve M.D. isimli şahıslar Kayseri ili girişinde yakalandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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