Sivas’ta sel

Sivas’ın Kangal ilçesinde etkili olan sağanak yağmur sele neden oldu. Yaşanan selde tarım arazileri zarar görürken, ev ve ahırları da su bastı.

Kangal ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Aşır yağış bir süre sonra Kuşkaya köyünde sele neden oldu. Selde tarım arazileri, bahçeler, ev ve ahırları su bastı. Herhangi bir can kaybının yaşanmadığı selde maddi zarar oluştu.