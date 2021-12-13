Sivas’ta sahte içkiden zehirlenen 2 kişi hayatını kaybetti

Sivas’ın Zara ilçesinde sahte rakı içtikten sonra fenalaşan 2 kişi hayatını kaybederken, 3 kişinin de tedavilerinin sürdüğü belirtildi.

Edinilen bilgiye göre, Zara ilçesinde metil alkolden üretilmiş sahte rakı içen 2 kişi birer gün arayla hayatlarını kaybetti. Aynı rakıdan içen 3 kişinin ise tedavilerinin sürdüğü ve hayati tehlikelerinin bulunduğu belirtildi. Sahte rakı üreten 4 kişinin gözaltına alındığı olayla ilgili inceleme başlatıldı.