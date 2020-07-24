Sivas’ta patlayan doğalgaz borusu paniğe neden oldu
SİVAS’TA BELEDİYE EKİPLERİNİN ÇALIŞMASI SIRASINDA İŞ MAKİNESİNİN DARBESİYLE PATLAYAN DOĞALGAZ BORUSU MAHALLEDE PANİĞE NEDEN OLDU.
Sivas’ta belediye ekiplerinin çalışması sırasında iş makinesinin darbesiyle patlayan doğalgaz borusu mahallede paniğe neden oldu.
Edinilen bilgiye göre, patlama saat 17.30 sıralarında Akdeğirmen Mahallesi Vali Varinli Caddesi’nde meydana geldi. Sivas Belediyesi ekiplerinin içme suyu isale hattında yürüttüğü çalışma sırasında iş makinesinin darbesiyle doğalgaz borusu patladı. Olay yerine polis ve doğalgaz müdahale ekipleri çağrıldı. Polis ekipleri tarafından cadde yaya trafiğine kapatılarak önlem alındı. Yaşanan olay paniğe neden olurken vatandaşlar ekiplerin çalışmasını meraklı gözlerle izledi. Patlamanın olduğu noktaya 10 metre mesafede bulunan apartmandaki vatandaşların, uyarılara rağmen ekiplerin çalışmasını kapalı pencereler arkasında izlemesi ise dikkat çekti. Doğalgaz borusundaki patlama ekiplerin yarım saatlik çalışmasıyla kontrol altına alındı.
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