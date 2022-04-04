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Fatih Süleymaniye’de üç katlı bir binanın girişinde bulunan otoparkta çıkan yangında patlama meydana geldi. Patlama nedeniyle binanın giriş katında hasar oluştu. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Sivas’ta patlama 4 yaralı
Sivas’ta bir ikamette meydana gelen patlamada patlamada 4 kişi yaralandı.
Asayiş 04.04.2022, 00:19
Sivas’ta bir ikamette meydana gelen patlamada patlamada 4 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre olay Sivas’ta Fatih Mahallesi 3. Sokakta gece yarısı meydana geldi. Bir ikamette meydana gelen patlamada 4 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla şehirdeki hastanelere kaldırıldı. Patlamanın etkisi ile ikamette maddi hasar oluştu. Patlamaya gaz sıkışmasının neden olduğu tahmin ediliyor. Yaralıların birinin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.