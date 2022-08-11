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Sivas’ta otomobiller çarpıştı: 3’ü çocuk 6 yaralı
Sivas’ta iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3’ü çocuk 6 kişi yaralandı.
Asayiş 11.08.2022, 19:23
Sivas’ta iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3’ü çocuk 6 kişi yaralandı.
Kaza, Seyrantepe Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.B. idaresindeki 58 BM 235 plakalı Volvo marka otomobil ile A.K. idaresindeki 58 TZ 479 plakalı otomobil sokak kesişimindi çarpıştı. Kazada 58 BM 235 plakalı otomobil içerisinde bulunan 3’ü çocuk 6 kişi yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.