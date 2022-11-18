Sivas’ta otomobil yoldan çıktı: 3 yaralı

Sivas’ta otomobilin yoldan çıkması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Şarkışla ilçesi Yeniyapan köyü yakınlarında meydana geldi. M.K. yönetimindeki 38 ABU 477 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole devrildi. Kazada sürücü ile araç içerisinde bulunan A.K. ve C.K. yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Şarkışla Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.