Sivas’ta otomobil şarampole uçtu: 1 ölü, 3 yaralı
SİVAS’TA OTOMOBİLİN ŞARAMPOLE UÇMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 15 YAŞINDAKİ ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ, 3 KİŞİ İSE YARALANDI.
Sivas’ta otomobilin şarampole uçması sonucu meydana gelen trafik kazasında 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, 3 kişi ise yaralandı
Edinilen bilgiye göre kaza, merkeze bağlı Karaçayır köyü yakınlarında meydana geldi. M.T. idaresindeki 29 LN 925 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle yoldan çıkarak şarampole devrildi. Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri olay yerinde yaptıkları ilk incelemede 15 yaşındaki Burak Dülek’in hayatını kaybettiğini belirledi. Ters dönen araç içerisinde bulunan sürücü ile U.D. ve G.C. yaralandı. Yaralılar Sivas Cumhuriyet Üniversitesi hastanesine sevk edildi. Dülek’in cansız bedeni ise Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.
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