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Sivas’ta otobüs kazası: Çok sayıda yaralı var

Sivas’ın Suşehri ilçesinde meydana gelen otobüs kazasında çok sayıda kişi yaralandı.

Asayiş 01.04.2021, 21:45
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Sivas’ta otobüs kazası: Çok sayıda yaralı var

Sivas’ın Suşehri ilçesinde meydana gelen otobüs kazasında çok sayıda kişi yaralandı.

Kaza, Sivas’ın Suşehri ilçesi D-100 karayolunda meydana geldi. Yolcu otobüsü, ilçe merkezine yaklaşık 5 kilometre kala virajı alamayarak tarlaya uçtu. Tarlaya uçan otobüs, yan yattı. Edinilen ilk bilgilere göre kazada çok sayıda kişi yaralandı. Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
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