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Sivas’ta otobüs kazası: 11 yaralı
Sivas’ın Gürün ilçesinde meydana gelen otobüs kazasında ilk belirlemelere göre 11 yolcu yaraladı.
Asayiş 06.02.2022, 08:19
Sivas’ın Gürün ilçesinde meydana gelen otobüs kazasında ilk belirlemelere göre 11 yolcu yaraladı.
Edinilen bilgiye göre Ankara’dan Van istikametine gitmekte olan Kamilkoç firmasına ait 13 AAF 095 plakalı yolcu otobüsübü, Kayseri-Malatya karayolu Sivas’ın Gürün ilçesi İncesu mevkisinde yoldan çıkarak şarampole devrildi. İlk belirlemelere göre 11 yolcu yaralandı. Yaralı yolcular ambulanslarla Gürün Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.