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Sivas’ta narkotikle mücadele hız kesmeden devam ediyor
Sivas’ta Ağustos ayı içerisinde uyuşturucuya yönelik suçlardan yapılan çalışmalarda 84 kişi hakkında işlem yapıldı.
Asayiş 01.09.2022, 17:16
Sivas’ta Ağustos ayı içerisinde uyuşturucuya yönelik suçlardan yapılan çalışmalarda 84 kişi hakkında işlem yapıldı.
Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Ağustos ayı içerisinde il genelinde sokak satıcıları ve kullanıcılarına yönelik yapılan uygulamalarda: 68,59 gram esrar, 7,87 gram bonzai,4,49 gram eroin, 86,06 gram metamfetamin, 2 adet extacy, 6 adet kullanma aparatı, 137 adet hint keneviri, 78 adet sentetik ecza ele geçirildi. Uyuşturucu bulundurma ve uyuşturucu ticareti yapma suçlamaları ile 84 kişi hakkında işlem yapıldı. Sivas İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, uyuşturucuyla mücadelenin aralıksız sürdürüleceği belirtildi.
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