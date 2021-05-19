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Sivas’ta mevsimlik işçileri taşıyan minibüs kaza yaptı: 5 yaralı

Sivas’ta mevsimlik işçileri taşıyan minibüs kaza yaptı. 2’si ağır 5 kişi yaralandı.

Asayiş 19.05.2021, 11:46
Sivas’ta mevsimlik işçileri taşıyan minibüs kaza yaptı: 5 yaralı

Sivas’ta mevsimlik işçileri taşıyan minibüs kaza yaptı. 2’si ağır 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Yıldızeli ilçesinde meydana geldi. Adıyaman’dan hareket edip Yozgat’a giden S.D. idaresindeki 46 PF 745 plakalı Ford marka minibüs, Yıldızeli ilçesi şehir merkezine 5 kilometre kala yoldan çıkarak tarlaya uçtu. Takla atan aracın içerisinde bulunan S.D. (25), M.D. (63), N.D. (73), Z.D. (1) ve G.D. (19) yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Yıldızeli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan iki yaralı Sivas’a sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Yaralıların mevsimlik işçi olduğu, tarım alanlarında çalışmak için Yozgat’a gittikleri öğrenildi.
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