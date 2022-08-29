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Sivas’ta korkutan yangın, müstakil ev yangında kül oldu
Sivas’ın Gemerek ilçesinde bir köyde çıkan yangında müstakil ev kullanılamaz hale geldi.
Asayiş 29.08.2022, 10:03
Sivas’ın Gemerek ilçesinde bir köyde çıkan yangında müstakil ev kullanılamaz hale geldi.
Edinilen bilgilere göre yangın saat 23.30 sıralarında Gemerek ilçesi Ekizce köyünde meydana geldi. İlhan Çolak’a ait evde yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüdü. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine Gemerek Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın ekiplerin çalışmasıyla yaklaşık 2 saatte söndürüldü. Yangında ev kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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