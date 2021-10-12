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Sivas’ta korkutan yangın

2 katlı bir evde henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın korkuya neden olurken olayda şans eseri can kaybı ve yaralanan olmadı.

Asayiş 12.10.2021, 13:50
Sivas’ta korkutan yangın

2 katlı bir evde henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın korkuya neden olurken olayda şans eseri can kaybı ve yaralanan olmadı.

Edilen bilgiye göre yangın Sivas’ın Kangal ilçesine bağlı Çetinkaya köyünde meydana geldi. Geçtiğimiz gün saat 22.30 sıralarında M.K.’ya ait 2 katlı evin mutfak bölümünde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek diğer odalara sıçradı. Yangını fark eden M.K. annesini ve kızını da alarak evden evden çıktı. Alevleri gören vatandaşlar durumu itfaiye ve jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler yaklaşık 2 saat süren çalışması sonucu yangını söndürdü. Yangında ev kullanılamaz hale gelirken şans eseri can kaybı ve yaralanma yaşanmadı. Sivas Valisi Salih Ayhan da yangının ardından aileyi ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti. Jandarma ekipleri yangın ile ilgili inceleme başlattı.

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