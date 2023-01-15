Sivas’ta korkutan yangın

Sivas’ta bir binanın çatı katında çıkan yangın paniğe neden oldu.

Edinilen bilgiye göre yangın şehir merkezinde yer alan Sularbaşı Mahallesinde yaşandı. Babaocağı isimli 5 katlı binanın çatı katında çıkan yangın kısa sürede tüm çatıyı sardı. Binadan yükselen yoğun duman paniğe neden oldu. Sivas Belediyesi İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın alt katlara sıçramadan kontrol altına alındı. Hatalı park yaparak itfaiye araçlarının sokağa girişine engel olan bir otomobil vatandaşlar tarafında elle kaldırıldı. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.