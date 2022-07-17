banner528

banner549

banner547

Son Dakika
Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde 1 asker şehit oldu
Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde 1 asker şehit oldu
İlhan Varank şehadetinin 6’ncı yılında mezarı başında anıldı
İlhan Varank şehadetinin 6’ncı yılında mezarı başında anıldı
Bayram sonrasında otogarda yoğunluk devam ediyor
Bayram sonrasında otogarda yoğunluk devam ediyor
Rüzgarlı hava balık tezgahlarına yansıdı
Rüzgarlı hava balık tezgahlarına yansıdı

Sivas’ta kazada yaralananlardan 1 kişi hayatını kaybetti

Sivas’ta 10 kişinin yaralandığı trafik kazasında ağır yaralanan Hasan Koç tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Asayiş 17.07.2022, 23:19
Sivas’ta kazada yaralananlardan 1 kişi hayatını kaybetti

Sivas’ta 10 kişinin yaralandığı trafik kazasında ağır yaralanan Hasan Koç tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Sivas’ta, saat 21.00 sıralarında Sivas-Erzincan karayolu Sivas Organize Sanayi Bölgesi kavşağında meydana gelen trafik kazasında; M.S. idaresindeki 35 TAG 38 plakalı otomobille kavşağa giren Hasan Koç idaresindeki 44 FR 242 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada her iki araçta bulunan biri çocuk 10 kişi yaralandı. Kazada yaralanan; M.S., G.S., S.S., D.U., H.K., K.K., M.K., İ.N., H.K. ve A.K. şehirdeki hastanelerde tedavi altına alındı. Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesine kaldırılan Hasan Koç yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. A.K. ve G.S.’nin ise hayati tehlikelerinin sürdüğü belirtildi.

Yorumlar (0)
24°
açık