Sivas’ta istinat duvarı çöktü

Sivas’ta bir binanın istinat duvarı çöktü.

Edinilen bilgiye göre, Mevlana Mahallesi Mevlana Caddesi üzerinde akşam saatlerinde yol kodunun altında kalan Yuvam Apartmanı’nın istinat duvarı büyük bir gürültü ile çöktü. Bina sakinleri panik yaşadı. İstinat duvarının çökmesine duvarın üzerinde dikili ağaç köklerinin neden olduğu tahmin edilirken, duvarın çökme anı bir iş yerinin güvenlik kamerasıyla anbean kaydedildi.