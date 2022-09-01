Sivas’ta iki farklı kaza: 4 yaralı

Sivas’ın Şarkışla ilçesinde meydana gelen iki farklı kazada 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre ilk kaza Sivas- Kayseri kara yolu Hanlı köyü yakınlarında meydana geldi. H.K (31) idaresindeki 06 EY 7534 plakalı Fiat marka otomobilin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole devrildi. Kazada sürücü ile araçtaki O.K. (30) G.K. (3) yaralandı. Öte yandan F.B. (44) yönetimindeki 46 KD 369 Fiat marka otomobilin sürücüsü Pınarbaşı-Şarkışla kara yolu Oluktaş köyü yakınlarında direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole devrildi. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı. İki farklı kazada yaralanan 4 kişi olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Şarkışla Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.