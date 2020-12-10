Sivas’ta hissedilen sıcaklık eksi 7 dereceyi gördü

Sivas’ta sabah saatlerinde termometreler eksi 3 dereceyi gösterirken hissedilen sıcaklık ise eksi 7 dereceyi gördü, arabaların camları buz tutarken ağaçların dallarında kırağı oluştu.

Soğuk iklimi ile bilinen Sivas’ta hava adeta buz kesti. Sabah saatlerinde kent merkezinde termometreler sıfırın altında 3 dereceyi gösterirken hissedilen sıcaklık ise eksi 7 derece ölçüldü. Kimi vatandaşlar otomobillerinin camlarını buz tutmaması için halıyla önlem aldı. Önlem almayan bazı sürücüler sabah işlerine gitmek için arabalarının yanına gittiklerinde otomobillerinin camlarının buz tuttuğunu görünce şaşkınlık yaşadı. Ağaç dalları ve çimler de kırağı oluşurken, sürücüler buz tutan otomobillerinin camlarını kullanılmayan kredi kartı gibi malzemelerle temizledi. Öte yandan kent merkezinde sis oluştu. Görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düştü. Sürücüler trafikte dikkatli seyretmek zorunda kaldı. Vatandaşlar ise havanın oldukça soğuduğunu dile getirdi.