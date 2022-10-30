Sivas’ta hafif ticari araç takla attı: 4 yaralı

Sivas’ta hafif ticari aracın takla atması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, kaza Sivas-Malatya yolu Ulaş ilçesi Akkaya köyü kavşağında meydana geldi. Divriği ilçesinden Ankara istikametine giden H.O. idaresindeki 06 BPJ 736 plakalı Peugeot marka hafif ticari araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak şarampole uçtu. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü ile araçta bulunan 3 kişi, Sivas’taki hastanelere kaldırıldı. Ekipler kazayla ilgili inceleme başlattı.