Sivas’ta hafif ticari araç ağaca, ardından direğe çarptı: 1’i ağır 4 yaralı

Sivas’ta hafif ticari aracın ağaca çarpması sonucu meydana gelen kazada 1’i ağır 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, kaza Kılavuz Mahallesi Cezaevi Kavşağı’nda meydana geldi. N.H. idaresindeki 06 ABA 583 plakalı Fiat marka hafif ticari araç, yağışlı hava nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi soncu ağaca ve ardından aydınlatma direğine çarptı. Kazada sürücü ile araçta bulunan H.İ.C., H.G. ve A.K. yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılardan A.K’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.