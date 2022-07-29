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Sivas’ta gıda zehirlenmesi şüphesiyle 20 kişi sağlık kuruluşlarına başvurdu

Sivas’ın Hafik ilçesinde cenaze evinde dağıtılan yemek sonrası rahatsızlanan yaklaşık 20 kişi sağlık kuruluşlarına başvurdu.

Asayiş 29.07.2022, 20:31
Sivas’ta gıda zehirlenmesi şüphesiyle 20 kişi sağlık kuruluşlarına başvurdu

Sivas’ın Hafik ilçesinde cenaze evinde dağıtılan yemek sonrası rahatsızlanan yaklaşık 20 kişi sağlık kuruluşlarına başvurdu.

Edinilen bilgiye göre, Hafik ilçesinde cenaze evinde dağıtılan yemekten yedikten sonra rahatsızlanan yaklaşık 20 kişi ilçede bulunan hastaneye başvurdu. Burada ilk tetkikleri yapılan hastalar, gıda zehirlenmesi şüphesiyle Sivas Numune Hastanesine sevk edildi. Yemekten yiyen Hafik Belediye Başkanı Selahattin Çuharadoğlu’nun da rahatsızlandığı ve Sivas Numune Hastanesinde tedavi gördüğü belirtildi. Yemekten rahatsızlanan kişi sayısının artmasından endişe edilirken, tedavi altına alınanların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.

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