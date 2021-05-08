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Sivas’ta fırtına çatıları uçurdu, araçlara zarar verdi

Sivas’ta etkili olan kuvvetli fırtına bir çok çatının uçmasına neden oldu. Çok sayıda araç zarar gördü.

Asayiş 08.05.2021, 21:29
Sivas’ta fırtına çatıları uçurdu, araçlara zarar verdi

Sivas’ta etkili olan kuvvetli fırtına bir çok çatının uçmasına neden oldu. Çok sayıda araç zarar gördü.

Sivas’ta beklenmedik fırtına saat 20.00 sularında etkisini gösterdi. Kısa sürede çok sayıda binanın çatısı uçtu. Uçan çatılar park halindeki araçlara zarar verdi. Rüzgarın etkisi ile enerji nakil hatları da zarar gördü. Çatılardan düşen parçalar nedeniyle şehir içerisinde bir çok noktada araç ulaşımında aksamalar yaşandı.
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parçalı bulutlu