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Sivas’ta feci kaza hafif ticari takla attı: 5 yaralı

Sivas’ta hafif ticari araç takla attı araçta bulunan 5 kişi ağır yaralandı.

Asayiş 05.07.2022, 14:08
Sivas’ta feci kaza hafif ticari takla attı: 5 yaralı

Sivas’ta hafif ticari araç takla attı araçta bulunan 5 kişi ağır yaralandı.

Sivas’ın Gürün ilçesi Bahçeiçi köyü yakınlarında Kayseri- Malatya karayolunda seyreden 34 NJ 9951 plakalı Fiat Doblo marka hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu kaşı şeride geçerek takla attı. Araçta bulunan toplamda 5 kişi ağır yaralandı. Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine Emniyet, Jandarma ve Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar Gürün Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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