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Sivas’ta arkadaşları ile baraja giren genç boğuldu

Sivas’ta arkadaşları ile serinlemek için baraja giren 17 yaşındaki genç boğularak hayatını kaybetti.

Asayiş 12.08.2022, 09:03
Sivas’ta arkadaşları ile baraja giren genç boğuldu

Sivas’ta arkadaşları ile serinlemek için baraja giren 17 yaşındaki genç boğularak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, İmranlı ilçesinde arkadaşlarıyla birlikte serinlemek için İmranlı Barajı’na giren Kaan Tekin (17) suda boğuldu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine AFAD, İMAYKUT ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye çağrılan Ordu Kıyı Emniyet Müdürlüğüne bağlı balık adamlar, genci sabaha karşı 02.00 sıralarında bularak sudan çıkardı. Tekin’in boğularak hayatını kaybettiği belirlenirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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