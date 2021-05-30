Sivas’ta araç şarampole uçtu: 2 ölü, 4 yaralı

Sivas’ın Zara ilçesinde meydana gelen trafik kazasında karı koca hayatını kaybetti aynı araçta bulunan 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Zara ilçesi Yeşimli köyü Gürlevik mezrası mevkiinde meydana geldi. M.A. (66) idaresindeki 58 ZD 884 plakalı pikap, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole uçtu. Sürücü M.A. ve eşi H.A. (51) olay yerinde hayatlarını kaybetti. Araçta bulunan; S.A. (32), E.A. (4), K.K.A. (7) ve Y.A. (2) yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Zara Devlet Hastanesi ve Sivas Numune Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.