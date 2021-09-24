Sivas’ta araç evin bahçesine uçtu: 3 yaralı

Sivas’ta kontrolden çıkan otomobilin evin bahçesine uçması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Sivas kent merkezi Kılavuz Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.D. yönetimindeki 58 BL 748 plakalı Fiat marka otomobil Tapu Kavşağı’nda rampadan kayarak S.A. isimli şahsın bahçesine uçtu. Kazada sürücü ve araçta bulunan E.Y. ile B.Y. yaralandı. Yaralılar ambulanslarda hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. Görgü şahitleri aynı yerde benzer şekilde kazalar meydana geldiğini ileri sürdü.