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Sivas’ta apartmanın bodrumunda çıkan yangın paniğe neden oldu

Sivas’ta bir apartmanın bodrumunda bulunan plastik maddeler tutuştu, yoğun duman nedeniyle evlerinde mahsur kalanları ise itfaiye ekipleri balkona uzattıkları merdiven yardımıyla tahliye etmeyi başardı.

Asayiş 13.07.2022, 12:28
Sivas’ta apartmanın bodrumunda çıkan yangın paniğe neden oldu

Sivas’ta bir apartmanın bodrumunda bulunan plastik maddeler tutuştu, yoğun duman nedeniyle evlerinde mahsur kalanları ise itfaiye ekipleri balkona uzattıkları merdiven yardımıyla tahliye etmeyi başardı.

Edinilen bilgilere göre yangın, Akdeğirmen Mahallesi Höllük Caddesi’nde bulunan 4 katlı apartmanın depo olarak kullanılan bodrum katında meydana geldi. Bodrum katında bulunan lastiklerin yanması sonucunda yoğun duman kısa sürede apartmanın içini sardı. Yangını gören apartman sakinleri itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi.

Olay yerine kısa sürede gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Apartmanın 3’üncü katında dumandan etkilenip mahsur kalanları itfaiye ekipleri uzattıkları merdiven sayesinde tahliye etti. Tahliye edilen 5 vatandaşa ilk tedaviyi olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptı.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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