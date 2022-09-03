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Sivas’ta apartmanda yangın
Sivas’ta bir apartmanın izolasyon kapmasında çıkan yangın paniğe neden oldu.
Asayiş 03.09.2022, 16:07
Sivas’ta bir apartmanın izolasyon kapmasında çıkan yangın paniğe neden oldu.
Sivas’ta Gültepe Mahallesinde bir apartmanın izolasyon kaplamasında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangın paniğe neden oldu. Kısa sürede binanın dış cephesini kaplayan yangına Sivas Belediyesi İtfaiye ekipleri müdahale ediyor.
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