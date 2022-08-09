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Sivas’ta 640 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi

Sivas’ta 640 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Asayiş 09.08.2022, 14:11
Sivas’ta 640 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi

Sivas’ta 640 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri kaçakçılık olaylarını engellemek amacıyla bir çalışma yaptı. Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda bir adreste arama yapıldı. Yapılan arama sonucunda 640 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Olaya ilişkin bir şahsa Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet suçundan işlem yapıldı.

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