Sivas’ta 6. kattan düşen inşaat işçisi kurtarılamadı.

Edinilen biliye göre, olay, Cumhuriyet Üniversitesi yerleşkesinde yapımı devam eden hastane inşaatında meydana geldi. 10.00 sularında meydana gelen olayda inşaatın 6. katında antipas ilaçlama çalışması yapan Burhanettin Kılıç (44) dengesini kaybederek beton zemine düştü. Ağır yaralanan Kılıç, ambulansla Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Kılıç burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.