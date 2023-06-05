Sivas’ta 6 farklı noktada çıkan yangında 13 hayvan telef oldu

Sivas merkeze bağlı Karalar köyünde 6 farklı noktada meydana gelen yangın kontrol altına alınırken, yangında ev ve traktör zarar görürken 13 hayvan ise telef oldu.

Edinilen bilgilere göre sabah saatlerinde Sivas Merkeze Bağlı Karalar köyünde 6 farklı noktada bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Sivas Belediyesi itfaiye ekiplerinin de destek verdiği yangın kontrol altına alındı. Yangında bir ev ve traktör zarar gördü, 5 ahırda 13 hayvan telef oldu. Yangın ile ilgili inceleme başlatıldı.

Yangın kontrol altına alındı

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, sosyal medya hesabında bir açıklamada bulundu. Şimşek, “ Sabah saatlerinde Sivas merkez Karalar köyünde 6 farklı noktada çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. İlk belirlemelere göre 1 ev ve traktör zarar gördü, 5 ahırda da maalesef 13 hayvan telef oldu. Yangından etkilenen vatandaşlarımıza büyük geçmiş olsun” denildi.