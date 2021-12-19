Sivas’ta 39 köy yolu ulaşıma kapandı

Sivas’ta etkili olan kar yağışı 39 köy yolunu ulaşıma kapattı, ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Sivas’ta gece saatlerinde etkili olan kar yağışı yaşamı olumsuz etkiliyor. Kentte kar yağışı nedeniyle çeşitli ilçelerde 39 köy ve mezra yolu araç ulaşımına kapandı. Sivas İl Özel İdaresine bağlı karla mücadele ekipleri kapanan yolları yeniden ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor.