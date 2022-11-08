Sivas’ta 2 kişinin hayatını kaybettiği kazada otobüs şoförü tutuklandı

Sivas’ın Gürün ilçesinde meydana gelen ve 2 kişinin ölümüyle sonuçlanan otobüs kazasında şoför tutuklandı.

Kaza, dün sabah saatlerinde Gürün ilçesi Mazıkıran mevkiinde meydana gelmişti. Düzensiz göçmenleri İstanbul’dan Diyarbakır’a götüren Y.B. yönetimindeki 34 LDF 80 plakalı otobüs kontrolden çıkarak devrilmiş, kazada 2 göçmen hayatını kaybetmiş ve 5’i uzman çavuş olmak üzere toplamda 43 kişi yaralanmıştı. Kazada yaralanan otobüs şoförü Y.B. ise tedavisinin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı öğrenildi.