Sivas Valisi Dr. Yılmaz Şimşek yaralıları hastanede ziyaret etti

Sivas Valisi Dr. Yılmaz Şimşek, Sivas’ta 10 kişinin yaralandığı trafik kazasında Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesine giderek yaralıları ziyaret etti.

Edinilen bilgiye göre kaza, saat 21.00 sıralarında Sivas-Erzincan karayolu Sivas Organize Sanayi Bölgesi kavşağında yaşandı. Kazada M.S. idaresindeki 35 TAG 38 plakalı otomobille kavşağa giren H.K. idaresindeki 44 FR 242 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada her iki araçta bulunan biri çocuk 10 kişi yaralandı. Yaralılardan üçünün durumunun ağır olduğu belirtildi. Araçlarda sıkışan yaralılar Sivas Belediyesi İtfaiye ekiplerinin çabası ile bulundukları yerlerden çıkartıldı. Kazada yaralanan; M.S., G.S., S.S., D.U., H.K., K.K., M.K., İ.N., H.K. ve A.K. şehirdeki hastanelerde tedavi altına alındı. M.S. idaresindeki 35 TAG 38 plakalı aracın cenaze için İzmir’den gelip Suşehri ilçesine gittiği öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Sivas Valisi Dr. Yılmaz Şimşek, Sivas’ta 10 kişinin yaralandığı trafik kazasında Cumhuriyet Üniversitesi hastanesine giderek yaralıları ziyaret etti. Şimşek burada yaptığı açıklamada 10 yaralıdan üçünün durumunun ağır olduğunu belirterek, “Bu akşam saat 21.10 sularında 1. OSB kavşağında iki aracın karıştığı bir trafik kazası meydana geldi. Maalesef bu kazada 10 vatandaşımız yaralanmış durumda. Bunlardan 3’ünün durumu ağır. Durumu ağır olan vatandaşlarımız üniversite hastanemizde, diğer vatandaşlarımızda ilimizdeki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı. Yol trafiğe açıktır. Yaralanan vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyorum.” şeklinde konuştu.