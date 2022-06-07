Sivas Valisi Dr. Şimşek selden etkilenen Gemerek’te incelemelerde bulunuyor

Sivas Valisi Dr. Yılmaz Şimşek, selden etkilenen Gemerek ilçesinde incelemelerde bulunuyor.

Sivas’ın Gemerek ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan kuvvetli yağmur hayatı felç etti. Sivas-Kayseri karayolu Yeniçubuk mevkisinde sel suları ve yolda meydana gelen heyelan sonucu yol araç ulaşımına tamamen kapandı. İlçe merkezinde bazı evlerin zemin katlarını su bastı. Sivas Valisi Dr. Yılmaz Şimşek yol açma çalışmalarını ve selden etkilenen yerleri yerinde denetledi. Çok sayıda iş makinesi kapanan yolun yeniden açılması için başlattıkları çalışmalarını sürdürüyor.