Sivas OSB’de yangın

Sivas Organize Sanayi bölgesinde çıkan yangında çok sayıda işçi dumandan etkilendi

Edinilen bilgilere göre olay Sivas Organize Sanayi Bölgesinde bulunan bir enerji firmasında meydana geldi. Firma içerisinde bulunan kimyasal yağ tankında biranda yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Dumandan etkilenen 10’na yakın işçiye ilk müdahale olay yerinde yapılırken vücudunda yanıklar oluşan iki işçide hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları sürüyor.