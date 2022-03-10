Sivas-Malatya sınırında otobüs kazası: 20 yaralı

Sivas-Malatya sınırında yolcu otobüsünün yoldan çıkması sonucu meydana gelen kazada 20 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, kaza, gece saatlerinde Sivas-Malatya sınırı Yeşilkale köyü yakınlarında meydana geldi. Zonguldak’tan Batman’a gittiği öğrenilen 60 DN 001 plakalı yolcu otobüsü sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu yoldan çıktı. Kazada şoför, yedek şoför ve 18 yolcu olmak üzere toplam 20 kişi yaralandı. Kazanın bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılardan 8’i olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Malatya’da diğer yaralılar ise Sivas’ta bulunan çeşitli hastanelerde tedavi altın alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.