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Sivas-Ankara Karayolunda taşkın nedeniyle ulaşım aksadı
SİVAS-ANKARA KARAYOLU KÖKLÜCE KÖYÜ MEVKİSİNDE TAŞKININ GETİRDİĞİ BALÇIK VE KAYALAR NEDENİYLE ULAŞIMDA AKSAMALAR YAŞANDI.
Asayiş 02.08.2020, 16:53
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Sivas-Ankara Karayolu Köklüce köyü mevkisinde taşkının getirdiği balçık ve kayalar nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı.
Sivas’ta Ankara Karayolu Köklüce köyü mevkisinde etkili olan sağanak yağış taşkına neden oldu. Köklüce deresi üzerinde bulunan taşkın önleme bendi gelen suları taşımayınca suyun taşıdığı balçık ve kayalar karayoluna yayıldı. Ulaşımda aksamalar yaşanırken, yol bir süreliğine araç ulaşımına kapandı. Karayolları ekipleri yolda temizleme çalışması başlattı. Yol tek şeritten araç ulaşımına açıldı. Yolda başlatılan temizleme çalışmaları sürüyor.
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