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Sıva yaparken 3’üncü kattan düşen inşaat işçisi öldü

KOCAELİ’NİN KÖRFEZ İLÇESİNDE ÇALIŞTIĞI BİNANIN 3'ÜNCÜ KATINDAN DÜŞEN İNŞAAT İŞÇİSİ HAYATINI KAYBETTİ.

Asayiş 09.11.2020, 14:51
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Sıva yaparken 3’üncü kattan düşen inşaat işçisi öldü

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde çalıştığı binanın 3’üncü katından düşen inşaat işçisi hayatını kaybetti.

Olay, dün Kocaeli’nin Körfez ilçesi Yukarı Hereke Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yapımı devam eden bir inşaatın 3’üncü katında çalışan Mehmet Hanifi Polat sıva yaptığı sırada dengesini kaybederek düştü. Ağır yaralanan Polat’ı gören yakınları durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Polat’ın hayatını kaybettiği belirlendi. 6 çocuk babası olduğu öğrenilen Polat’ın ölümüyle ilgili inceleme başlatıldı.

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