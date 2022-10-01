Sıva yapan işçi 3 metre yükseklikten düştü

Kocaeli’de bir inşaatta sıva yaparken dengesini kaybederek 3 metre yükseklikten düşen işçi yaralandı.

Olay, Gebze ilçesi Tatlıkuyu Mahallesi Körfez Caddesi üzerinde bulunan 6 katlı inşaatın birinci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.S. isimli inşaat çalışanı birinci katta sıva çalışması yaparken dengesini kaybederek düştü. 3 metre yüksekten arkadaşlarının düştüğünü gören diğer çalışanlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı işçi, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.