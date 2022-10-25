Sitrang Kasırgası Bangladeş’i vurdu: 16 ölü

Bangladeş’te dün karaya ulaşan Sitrang Kasırgası’nın getirdiği şiddetli yağışlar ve rüzgarlar sebebiyle meydana gelen kazalarda en az 16 kişi hayatını kaybetti.

Bangladeş’in kıyı kesimlerinde etkili olan Sitrang Kasırgası dün karaya ulaştı. Sağanak yağışlara ve şiddetli rüzgarlara neden olan kasırga nedeniyle yaklaşık 10 milyon kişi elektriksiz kaldı. Özellikle Güney ve güneybatıdaki 15 kıyı bölgesini etkileyen kasırga sebebiyle okullar tatil edildi. Hükümet yetkilisi Jebun Nahar, 14 kişinin şiddetli rüzgara dayanamayarak devrilen ağaçlar nedeniyle, 2 kişinin ise Jamura Nehri’nde batan botta hayatını kaybettiğini belirtirken, "Halen hasarın tüm boyutlarına ilişkin bilgilere sahip değiliz" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Afet Yönetimi ve Yardım Bakanlığı Sekreteri Kamrul Ahsan, tahliye edilen yaklaşık 1 milyon kişinin dün geceyi çok katlı barınma merkezlerinde geçirdiğini söylerken, "Bu sabah birçok kişi evlerine döndü" dedi.