Sitenin ’musalla taşı’ böyle çalındı

Samsun’da bir sitenin bahçesinde bulunan 50-60 kilo ağırlığındaki ’demir musalla taşı’ çalındı. Hırsızlık anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Kılıçdede Mahallesi’ndeki bir sitenin bahçesinde geceleyin meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 hırsız sitenin bahçesinde bulunan ve site sakinleri vefat ettiğinde tabutun üzerine konulup helallik alındığı demir musalla taşını çaldı. Site yönetim kurulu başkanı Ali İren, sabah ’musalla taşı’ diye tabir edilen demirin yerinde olmadığını görünce güvenlik kamerasının inceledi. Kayıtlara bakan İren, hırsızlık anının kameraya yansıdığını gördü. Olay polise haber verildi.

"Biz de şaşırdık"

Olayı anlatan Ali İren, "Apartman sakinlerinden vefat eden olunca sitelerin önünde özel bir yere yerleştirdiğimiz 50-60 kilo ağırlığındaki demirden musalla taşının çalındığını fark ettim. Güvenlik kamerası kayıtlarından hırsızlık olayını tespit ettik. Ne yapacak diye biz de şaşırdık. Şikayetçi olduk" dedi.

1 şüpheli yakalandı

İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri yaptıkları takip ve çalışma sonucu hırsızlık olayını gerçekleştiren şüphelilerden E.Ö.’yü (24) yakalayarak gözaltına aldı. Gazi Polis Merkezine teslim edilen E.Ö. bugün çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.