banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Disipline sevk edilen Tanju Özcan: ''Sürpriz oldu''
Disipline sevk edilen Tanju Özcan: ''Sürpriz oldu''
Aboneliğini iptal ettiren tüketici cayma bedeli ödemeyecek
Aboneliğini iptal ettiren tüketici cayma bedeli ödemeyecek
Antalya'nın Kumluca ilçesinde 4,5 büyüklüğünde deprem!
Antalya'nın Kumluca ilçesinde 4,5 büyüklüğünde deprem!
İsrail’den Gazze Şeridi’ne hava saldırısı
İsrail’den Gazze Şeridi’ne hava saldırısı

Sitenin bahçesinden kaybolan Alzheimer hastası yaşlı adamı AFAD ve jandarma buldu

Kütahya’da evinin bahçesinde kozalak toplarken kaybolan 73 yaşındaki Alzheimer hastası, AFAD ve jandarma ekipleri tarafından Doğa köyünde bulundu.

Asayiş 07.09.2021, 20:40
Sitenin bahçesinden kaybolan Alzheimer hastası yaşlı adamı AFAD ve jandarma buldu

Kütahya’da evinin bahçesinde kozalak toplarken kaybolan 73 yaşındaki Alzheimer hastası, AFAD ve jandarma ekipleri tarafından Doğa köyünde bulundu.


Merkez ilçe Yoncalı Mahallesi’ndeki Azot Sitesi’nde ikamet eden Ayşe Ajder, Jandarma Komutanlığına müracaat ederek, eşi 73 yaşındaki Alzheimer hastası Sadettin Ajder’in saat 12.10 sıralarında evlerinin bulunduğu site bahçesinde çam kozalağı topladıkları esnada yanından ayrılarak kaybolduğunu ve eşini tüm aramalara rağmen bulamadıklarını belirtti. Kayıp yaşlı adam, Jandarma Asayiş Komando Timleri ve AFAD personelinin yaptıkları arama sonucunda aynı gün saat 16.15 sıralarında Merkez ilçe Doğa köyünde sağlıklı bir şekilde bulunarak, sağlık kontrolünden geçirilip eşine teslim edildi.

Yorumlar (0)
24°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 3 9
2. Fenerbahçe 3 9
3. Beşiktaş 3 7
4. Galatasaray 3 7
5. Konyaspor 3 7
6. Altay 3 6
7. Malatyaspor 3 6
8. Kasımpaşa 3 5
9. Hatayspor 3 4
10. Karagümrük 3 4
11. Antalyaspor 3 4
12. Kayserispor 3 4
13. Alanyaspor 3 3
14. Göztepe 3 2
15. Adana Demirspor 3 2
16. Sivasspor 3 1
17. Gaziantep FK 3 1
18. Rizespor 3 1
19. Başakşehir 3 0
20. Giresunspor 3 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 3 9
2. Eyüpspor 3 9
3. Manisa FK 3 9
4. Tuzlaspor 3 7
5. Bandırmaspor 3 6
6. Erzurumspor 3 6
7. Ankaragücü 3 5
8. Ankara Keçiörengücü 3 4
9. Kocaelispor 3 4
10. Samsunspor 2 3
11. İstanbulspor 3 3
12. Balıkesirspor 2 3
13. Menemenspor 3 3
14. Adanaspor 3 2
15. Bursaspor 3 1
16. Altınordu 3 1
17. Gençlerbirliği 3 1
18. Boluspor 2 0
19. Denizlispor 3 0
Takımlar O P
1. Tottenham 3 9
2. West Ham 3 7
3. M. United 3 7
4. Chelsea 3 7
5. Liverpool 3 7
6. Everton 3 7
7. Man City 3 6
8. Brighton 3 6
9. Leicester City 3 6
10. Brentford 3 5
11. Aston Villa 3 4
12. Watford 3 3
13. Southampton 3 2
14. Crystal Palace 3 2
15. Leeds United 3 2
16. Burnley 3 1
17. Newcastle 3 1
18. Wolverhampton 3 0
19. Norwich City 3 0
20. Arsenal 3 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 3 7
2. Sevilla 3 7
3. Valencia 3 7
4. Barcelona 3 7
5. Atletico Madrid 3 7
6. Mallorca 3 7
7. Real Sociedad 3 6
8. Osasuna 3 5
9. Athletic Bilbao 3 5
10. Rayo Vallecano 3 3
11. Villarreal 3 3
12. Cádiz 3 2
13. Levante 3 2
14. Real Betis 3 2
15. Elche 3 2
16. Espanyol 3 2
17. Granada 3 2
18. Celta de Vigo 3 1
19. Getafe 3 0
20. Deportivo Alaves 3 0