Siteden bisiklet çalan çocuklar kameralara yakalandı

Mersin’in merkez Toroslar ilçesinde, bir siteden 3 bisiklet çaldıkları iddia edilen 2’si kız 3 çocuk, güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre, Toroslar ilçesin Halkkent Mahallesi’nde bulunan City Gold Sitesinde bulunan 3 bisiklet, kimliği belli olmayan kişi veya kişilerce çalındı. Bunun üzerine sitenin güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen bisiklet sahipleri, olayı yaşları 18’den küçük olduğu görülen 2’si kız 3 çocuğun yaptığını gördü.

Bunun üzerine bisiklet sahipleri, emniyete giderek, çocuklardan şikayetçi oldu.

Önce keşif yapmışlar ardından bisikletleri çalmışlar

Öte yandan çocukların bisikletleri çalma anları sitenin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülere göre, önce bölgede gezen çocuklar, bir süre site etrafından keşif yapıyorlar. Daha sonra sitenin karşısındaki kaldırımda oturan çocuklar, ardından siteye giriyorlar. Apartman kapısı kapalı olmasından dolayı ilk başta içeri giremeyen şahıslar, daha sonra sitede oturan çocukların kapıyı açmasıyla içeri giriyor. Kısa bir süre sonra 2’si bisiklet sürerek, biri de elinde bisiklet ile siteden çıkan çocuklar, bölgeden hızla uzaklaşıyorlar.