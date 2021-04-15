Site sakiniyle site yöneticisi silahlı kavga: 2 yaralı

Diyarbakır’da kısıtlama saatinde site sakini ile yöneticisi arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Olay, merkez Kayapınar ilçesi Huzurevleri Yılmaz Güney Caddesi üzerinde bir sitede meydana geldi. iddiaya göre, site sakinleri, site sakini Enver T.’nin rahatsızlık verdiğinden dolayı yönetici Hasan E.’ye şikayette bulundu. Site yöneticisi Hasan E., durumu konuşmak üzere Enver T. ile görüştü. Görüşmenin üzerine Hasan E. ile Enver T. arasında tartışma çıktı. Enver T., tartışma üzerine arkadaşlarına haber verdi. Enver t.’nin arkadaşlarının gelmesiyle tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Çıkan silahlı kavgada, site yöneticisi Hasan E.’nin akrabaları Rıdvan E. ile Süleyman E., yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 sağlık ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahale sonrası yaralılar, Gazi Yaşargil Eğitim ve Hastanesine sevk edildi.

Polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.